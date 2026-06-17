《代替調達は、7月については、前年平月比で「約10割の調達」への回復に目途がつきました》6月11日、高市早苗首相（65）は自身のXにこう投稿し、石油の安定供給に一定の見通しが立ったことをアピールした。この日開催された「中東情勢に関する関係閣僚会議」の報告を受けての発信だった。「日本はこれまで、ホルムズ海峡を経由して中東から約9割の原油を輸入していました。ところが、今年2月末に始まったアメリカとイスラエルによ