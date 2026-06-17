BTSが、アメリカの音楽専門メディアBillboardのメインチャートに12週連続でランクインする快挙を達成した。6月16日に発表されたBillboard最新チャート（6月20日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、メインソングチャート「Hot 100」で43位を記録した。【話題】BTS・JINの“実兄”、顔出し出演！また、『ARIRANG』はメインアルバムチャート「Billboard 200」で11位にランクインした。『SWIM』は