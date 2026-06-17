韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年6月17日、マイナーに降格した韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の大リーグ再昇格が、「厳しい見通しとなった」と報じた。「エドマンはセカンドで最も多くの先発出場機会を得ると予想」ドジャースは17日（日本時間）、右足首の手術明けで負傷者リスト入りしていたトミー・エドマン選手（31）が、復帰したことを発表した。これに伴い、サンティアゴ・エスピナル内野手（31