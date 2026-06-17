彼氏の有無がわからない女の子には、大胆な接近がためらわれるもの。「恋人募集中」だと確信を抱くことができれば、アプローチする勇気も湧いてくるのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に「『彼氏ほしい！』と考えている女の子が発するサイン」をご紹介します。【１】インドア派なのに頑張って外に出ようとする「待っていても仕方がないと気づきました」（10代女性）という