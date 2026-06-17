ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１７日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、１５日に同局で中継されたサッカー・北中米Ｗ杯の日本対オランダ戦について言及した。ＮＨＫ総合で１５日に放送された「日本対オランダ」の世帯平均視聴率は、２７・１％を記録。個人視聴率は１４・８％だった（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）。月曜早朝の午前５時キックオフにもかかわらず、異例の高数字をマークした。井上会長は、日