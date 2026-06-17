◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）が初戦でアルジェリア（同２８位）を下し、史上３チーム目の連覇達成へ好発進した。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）はＷ杯では自身初となるハットトリックを達成し、勝利に導いた。Ｗ杯通算１６得点は元ドイツ代表ＦＷ