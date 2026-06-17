【1/80 プラモデル 交通信号機・電柱セット】 8月発売予定 価格：2,500円 ピーエムオフィスエーは「1/80 プラモデル 交通信号機・電柱セット」を8月に発売する。価格は2,500円。 本商品は1/80のHOゲージ鉄道模型や、ミニカーにぴったりの信号機プラモデル。歩行者用信号機や車両用信号機、矢印式信号機などがセットで入っている。情景ジオラマの小道具