モデルの長谷川理恵がＳＮＳを更新し、愛犬との別れを報告した。長谷川は１７日までに、自身のインスタグラムを更新。「最愛のバディ謝謝が旅立ちました６月１２日午前０時１５分２０歳３ヶ月最期の最期までかっこいい子でしたモヒカンなロックな一生でした」と、愛犬が天国へ旅立ったことを報告。「最期身体が動かないのに何度も起きあがろうとしました見守る息子に見とけよ、刻んでおけよと言わんばかりに尊い存