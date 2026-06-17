ランジェリーブランドPEACH JOHNから、毎回話題を集める人気シリーズ「巨匠のブラ」の最新作が2026年6月17日（水）に登場しました。今回モチーフとなったのは、江戸時代を代表する浮世絵師・喜多川歌麿の名作『ポッピンを吹く女』。名画の美しさを繊細な刺しゅうやプリントで表現し、まるでアート作品を身に纏うような特別感あふれるランジェリーに仕上がっています。芸術とファッションが融合した