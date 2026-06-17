おわらいコンビ・きしたかのの高野正成が１６日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」で、妻のまるゆかから、寝言の変化を暴露され、赤面した。この日は芸人の妻がリークするコーナーがあり、高野の妻・まるゆかがプライベートの夫の変化をリークだ。まるゆかは「夫の寝言に最近変化が出て来た」といい「以前は、恐らくドッキリを仕掛けられている夢を見ていて『マジかよ！！』などのリアクションを取っている寝言が多かった」と