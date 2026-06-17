◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント準決勝Honda4―1明治安田（2026年6月17日大田）2年連続の都市対抗出場を狙うHondaが逆転勝ちで第1代表決定戦に進出した。1点を先制された直後の4回に2点を奪うと、なおも2死一塁から三浦良裕内野手（27）が中越え2ラン。投げては東野龍二投手（30）、磯貝和賢投手（24）の継投で1点に封じた。「津田さんが勝ち越し打を打ってくれたので、すごく楽な気持ち