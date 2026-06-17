殺人や不同意性交傷害などの罪で起訴された男性2人について、東京地検が起訴を取り消していたことが分かりました。東京地裁はこれを受けて公訴棄却としています。東京地検が起訴を取り消したのは、▼2024年12月に東京・江戸川区で妻を車でひき殺したとして殺人の罪に問われた男性（79）と、▼2024年9月に東京・足立区で当時20代の女性に性的な暴行を加えたとして不同意性交傷害などの罪に問われたアンゴラ共和国国籍の男性（32）の