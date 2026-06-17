俳優の松平健（72）が17日、都内で対話型人形プラットフォーム「AICharmy（アイチャーミー）マツケンバージョン」新製品発表会に出席。中村玉緒さんの告別式に参列後、気持ちを切り替えて笑顔でイベントに登場した。イベントには、「マツケンサンバII」でおなじみのキラキラしたゴールドの浴衣で登場。自身の声でしゃべるマツケンぬいぐるみに、松平は「声のトーンとかしゃべり方がそっくりですね」と驚いたように笑った。