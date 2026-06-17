ファッションセンターしまむらと、人気沸騰中の4人組歌謡コーラスグループ「モナキ」のコラボが注目を集めています。【写真】モナキ、しまむらのビジネスウェアに「学校の先生みたい」「理科の先生だ」ファッションセンターしまむらのX公式アカウントは6月10日、投稿を更新。プライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルが、モナキに決まったと発表しました。Xで公開した4種類のビジュアルでは、4人が新作Tシャツ