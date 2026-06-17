今月8日朝、三重県松阪市の水田で見つかったクマの可能性があるフンはイノシシのものであることが16日、わかりました。今月8日午前8時30分頃、松阪市桂瀬町の水田で草刈りをしていた農家の人が畔（あぜ）の上に野生動物のフンを発見しました。松阪市が検査機関で写真による確認を行ったところクマの可能性があるとわかり、フンを回収してさらに詳しい調査を検査機関で行っていました。市によるとDNA検査などによる鑑定の結果、見つ