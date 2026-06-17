フィットの今後はどうなる？かつては「日本で一番売れたクルマ」に輝いたこともあるホンダ「フィット」ですが、近年ではその勢いにかげりが見えています。現在販売されているフィットは、2020年2月に発売された4代目です。【画像】超カッコイイ！これがホンダ「“新型”フィット」です！ 画像で見る（88枚）「心地よさ」を提供価値として掲げた4代目フィットでは、水平・直線基調のインストルメントパネルやシンプルなバイザー