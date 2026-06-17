ExWHYZが、8月15日に東京 Spotify O-EASTにて主催オールナイトイベント『ExWHYZ presents ‘CLUB Ex FINAL’』を開催する。 （関連：ExWHYZ、ノンストップな熱気と今届けたい誠実な想い念願のLIQUIDROOMに刻んだ“未来へのステップ”） ExWHYZは8月31日にZepp Hanedaで行われる『ExWHYZ LAST LIVE ‘光’』をもって解散するため、今回が最後のオールナイトイベントとなる。 同イベントは、結成以来不定期で