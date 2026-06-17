授業参観や懇談会と聞くだけで、胸がざわつく……。そんな経験をもつママもいるのではないでしょうか。子どもの成長を見られる大切な機会とわかっていても、「人が集まる場」に身構えてしまうのかもしれません。『参観日があると2日くらい前から緊張している。毎回そう。強くなりたいな』今回の投稿には、同じように揺れるママたちのリアルな声が集まりました。2日前からソワソワするそんな率直なつぶやきに、「わかる」「自分も同