＜全米オープン事前情報◇16日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞今季メジャー第3戦「全米オープン」の開幕を前に、「マスターズ」連覇を果たしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が、PGAツアーの来季以降のスケジュール改革案について自身の見解を語った。【写真】マキロイも実践！『次世代フックグリップ』のやり方は？今月初め、PGAツアーの選手諮問委員会では、2028年から導入予定の新