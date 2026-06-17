◇インターリーグドジャース1−0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に1−0で勝利。大谷翔平投手（31）が6回に3試合ぶりの本塁打となる15号先制ソロを放ち、この一発が決勝点となり、記録的スピード決着で連勝を飾った。チームは中4日で先発したロブレスキが6回3安打無失点と好投。両軍無得点で迎えた6回に大谷が相手先発・ラスムセンの初球、カットボールを捉え中