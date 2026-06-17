◇MLB ジャイアンツ3-2ブレーブス ※2回表終了時点でサスペンデット(17日、トゥルイスト・パーク)MLB・ブレーブスのドレイク・ボールドウィン選手が、日本時間17日の試合で今季MLB最長となる473フィート(約144.2メートル)の特大ホームランを放ちました。2025年の新人王に輝いたボールドウィン選手は、この日が約1か月ぶりの実戦復帰。本拠地ファンの大歓声を受けながら「1番・DH」で先発出場すると、0-1とビハインドの初回ウラの第