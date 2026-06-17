１７日午前、石川県と奈良県で男性がクマに襲われる被害があり、いずれも頭や顔などにけがを負った。命に別条はないという。石川県小松市の発表などによると同日午前６時頃、同市岩渕町で、散歩中の８０歳代の男性が襲われた。近くにいた別の男性が１１９番し、クマは山の方に逃げたという。現場はＪＲ小松駅から東に約６・５キロの水田や畑が広がる地域で、近くに住宅街がある。約２キロ圏内の小中学校計２校は、体育など屋