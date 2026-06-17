NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、督促強化で受信料の未収数6年ぶり減少したことにコメントした。同局は16日、受信契約を結んでいるのに1年以上受信料を支払っていない世帯や事業所の件数が2025年度は約174万2000件となり、24年度から約3000件減ったと発表した。減少は6年ぶりで、担当者は「書面での案内や放送による告知に加え、支払い督促による民事手続きなど未収