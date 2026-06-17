お吸い物や酢の物の具材に用いられるジュンサイの収穫が、国内有数の産地・秋田県三種町で最盛期を迎えている。水草のジュンサイは、ツルリとした食感が特徴だ。同町の阿部農園では、摘み手の女性らが箱舟に乗り、沼全体に広がる緑の葉をかき分けて水中の新芽を摘み取っていた。同園の笹村加代子さん（７０）は「今が一番おいしい時期。鮮やかな緑色と食感を楽しんでほしい」と話している。収穫は８月１０日頃まで。