NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、放送インフラ整備に591億円を投じる計画について総務大臣の認可を受けたことに言及した。同局は15日、全国のテレビ中継局をNHKと民放で共同利用する新たな仕組みづくりに向け、総額約591億円を投じる計画について総務大臣の認可を受けたと発表。共同利用会社「日本ブロードキャストネットワーク」に約191億円を出資するほか、NHK財団に