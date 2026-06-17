【ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島】 期間：7月10日～10月31日 場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊、1階「SKYTREE SPACE」 ※天望デッキ、天望回廊へは、展望台入場券が必要です。 東京スカイツリーにて、「ちいかわ」とのコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が7月10日より開催される。