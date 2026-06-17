【モデルプレス＝2026/06/17】FANTASTICSの中島颯太が6月15日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新しい髪色を公開した。【写真】26歳LDHイケメン「色気すごい」イメチェン姿◆中島颯太、イメチェン新ヘア公開中島は「New」とコメントし、車内とみられる場所で撮影した自撮り動画を公開。明るいブラウンヘアから黒髪にイメージチェンジした姿を披露した。また、Instagramストーリーズではこの投稿を引用し、「染めまし