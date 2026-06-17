【モデルプレス＝2026/06/17】フリーアナウンサーの青木裕子が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストされた弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「お弁当箱いっぱいに詰まってて幸せ」手羽元唐揚げたっぷり息子弁当◆青木裕子、リクエスト弁当公開青木は「唐揚げが食べたいとリクエスト 手羽元、ですが、ぎゅーぎゅー詰めたら何がなにやらですね」とコメントし、手作りの弁当を公開。海苔の乗った