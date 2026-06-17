【モデルプレス＝2026/06/17】元乃木坂46の堀未央奈が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。自家製のドリンクを公開した。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「涼しげで暑い夏にぴったり」胃腸を整える自家製“すだち水”◆堀未央奈、自家製すだち水公開堀は「暑い日が始まりそうですね 夏は“すだち水”で水分補給がおすすめです！」と記し、グラスにたくさんのすだちの輪切りが浮かんだ涼やかな見た目の自家製のドリンクを