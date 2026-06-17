【モデルプレス＝2026/06/17】女優のともさかりえが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。梅仕事の様子を公開し、話題となっている。【写真】46歳美人女優「どんな味がするんだろう？」スパイスたっぷり梅コーラ◆ともさかりえ、手作り梅干し＆梅コーラ披露ともさかは、完熟した梅がザルに乗せられた様子を公開し「まいまい先生の梅レッスン」「いい香り〜」と、料理家・真藤舞衣子氏のレッスンに参加したことを報告。たく