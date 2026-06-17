岡山南警察署 電気工事会社の従業員をかたり、電線などをだまし取ったとして、岡山市南区築港ひかり町の会社員の男（35）が17日、詐欺の疑いで逮捕されました。 岡山南警察署によりますと、男は実在する電気工事会社の従業員をかたって、資材をだまし取ろうと考えました。そして2025年6月2日から9月8日までの間、卸売会社に請求書払いで注文し、19回にわたって電線10.89km（合計138万8410円）、配線器具など428点（合計31万