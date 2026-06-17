映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』 ディズニープラスで6月24日（水）より見放題独占配信開始 (C) 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved. ジェームズ・キャメロン監督が手掛けた「アバター」シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、6月24日よりディズニープラス スターで見放題独占配信されることが決まった。