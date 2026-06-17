巨人の吉川尚輝内野手がジャイアンツ球場で行われた残留練習に参加した。１５日に出場選手登録を抹消されていた。ノックやフリー打撃、ロングティーなどメニューをこなし「しっかり打てるように頑張ります」と気合を入れた。今季はここまで出場３６試合で打率２割１分５厘、１本塁打、５打点。なかなか数字が上がらず、首脳陣と話し合いを重ねての２軍降格となった。納得できない当たりもあり「技術不足だと思うし、（故障班だ