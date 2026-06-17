◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は初戦を迎え、アルジェリア（同２８位）に３―０で勝利。ＦＷリオネル・メッシがハットトリックの活躍を見せ、アルジェリアのＤＦアイサ・マンディ主将は「違いとなったのは、彼らに決定力のある選手がいたことだ。ほぼすべてのチャンスをゴールにしてしまう」と、３