お笑いタレントのビートたけしが、15日放送の日本テレビ系バラエティー『世界まる見え！テレビ特捜部』に出演。グラミー賞を4回受賞した世界的ミュージシャンのザ・ウィークエンドが、自宅に来たことを打ち明けた。【写真】超貴重！ビートたけし、世界的ミュージシャンと夫妻で対面たけしが「ウィークエンドが会いたいって言って、オレん家に来たのよ」と明かすと、所ジョージが「そもそも（たけしは）ウィークエンドのことを