俳優の松平健が17日、都内で行われた対話型人形プラットフォーム「AI Charmy（アイチャーミー）マツケンバージョン」新製品発表会に登壇。寂しさを感じる瞬間を明かした。【写真】嬉しそう…！「AI Charmyマツケンバージョン」と対面した松平健「AI Charmy マツケンバージョン」は、手に乗るサイズのぬいぐるみ。会話すればするほど「親密度」が上がっていき、会話が盛り上がる仕組みとなっている。冒頭で、「AI Charmy マツ