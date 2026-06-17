NHKの井上樹彦会長（68）が17日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、オランダ戦でも話題となったサッカーW杯北中米大会の日本代表戦の解説を務める本田圭佑（40）について言及した。会見冒頭サッカーW杯が連日熱戦が続いていることに触れ、日本代表の第1戦、オランダ戦は日本時間15日早朝5時から試合だったが、井上会長は「私も手に汗握って見守りました」と自身もテレビで生観戦していたことを明かし