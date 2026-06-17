歌手の中島美嘉が16日、Instagramを更新。胸元のタトゥーが見える最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】中島美嘉の胸元のタトゥーが見える最新ショット2023年2月にバンドメンバーでギタリストの馬谷勇との結婚を発表した中島。Instagramでは仕事やプライベートについて発信し、ライブのオフショットやリハーサル風景、「ちらりと旦那様が」「さりげない2ショットうれしい」と話題になった旅行中の様子なども公開し