カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件に関与したとして、愛知県警は１６日、タイ国内で拘束されていた男を日本に移送し、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で逮捕した。県警は現地の詐欺グループに資金を提供する「オーナー」だったとみて、組織の実態を調べる。捜査関係者によると、逮捕されたのは佐々木裕介容疑者（３８）。昨年２月、仲間と共謀してカンボジア北西部ポイペトの拠点から茨城県つくば市の３０歳代女性に警