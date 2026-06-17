【牧野真莉愛 写真集「Blooming MARIA25」】 価格：3,520円 牧野真莉愛 写真集「Blooming MARIA25」 【拡大画像へ】 ワニブックスは、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」として、モーニング娘。'26 牧野真莉愛さんの写真集「Blooming MARIA25」を6月17日に発売した。価格は3,520円。 現在開催中の春ツアーをもってモーニング娘。'26及びハロ}