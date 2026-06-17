6月17日、山形ワイヴァンズは、樋口蒼生との2026－27シーズンにおける新規選手契約の締結を発表。新たなチームでBワンの舞台に立つこととなった。 地元山形県出身で7月4日に25歳の誕生日を迎える樋口は、身長172センチ74キロのポイントガード。中央大学から2024年3月に新潟アルビレックスBBへ練習生として加入し、翌シーズンには選手契約を勝ち取った。今シーズンはB3リーグ戦