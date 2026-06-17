エコミックが反発している。１６日の取引終了後に３１年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表しており、最終年度に売上高７０億円（２６年３月期２３億４５００万円）、営業利益率１０％（同７．４％）を目指すとしたことが好材料視されている。既存事業の深化・拡大に加えて、新規事業の開発、Ｍ＆Ａを成長戦略の３つの柱として掲げている。 出所：MINKABU PRESS