「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在でソフトバンクグループが「買い予想上昇」２位となっている。 ソフトバンクＧは続落、一時４００円近い下げで６７３０円まで下押す場面があった。きょうはＡＩ・半導体関連株が総じて強さを発揮するなか、同社株はその流れに乗れていない。今月に入ってから、個人投資家が同社株の押し目を信用取引を活用して買い下がる動きが観測され