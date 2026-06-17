河西工業が後場にストップ高の水準でカイ気配となった。イクヨが１７日午後１時３０分、河西工株に関し、取得目標とする持ち株比率を従来の「１５％程度」から「２９％程度」へ引き上げると発表。需給思惑が台頭する形となり、買いが集まった。イクヨの持ち株比率は現時点で約１１．６％。これまで９月末までの予定としていた取得期間の期限については、来年３月末に変更した。イクヨは将来的な持ち分法適用関連会社化を視野に入