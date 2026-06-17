ニッポンインシュアは３日続伸している。この日、外国人向け不動産賃貸サービスを展開するＷＡＫＬＵＳ（東京都豊島区）と業務提携を行うと発表しており、これが好感されている。 日本国内における外国人労働者や留学生の増加を背景に、外国人向け賃貸住宅市場は中長期的な成長が期待されていることから、提携を通じて外国人向け賃貸分野におけるサービス提供体制を強化するとともに、更なる事業機会の創出及び