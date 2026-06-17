俳優・山村紅葉による初の小説『祇園の秘密 血のすり替え』が、2026年6月17日に双葉社より発売された。また、刊行を記念したトーク＆サイン会が7月4日に京都・キャンパスプラザ京都で開催される。 【画像】山村紅葉が2頭身に！「招福もみたんステッカー」 本作は、“ミステリーの女王”と称された山村美紗の娘である山村紅葉が、母が筆を置いた65歳という節目の年齢で世に送り出すデビュー作。