開催：2026.6.17 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 5 - 6 [パイレーツ] MLBの試合が17日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとパイレーツが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジャック・パーキンス、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。 1回裏、6番 ザカリー・ゲロフ 3球目を打ってファ}