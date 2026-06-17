Kodak製品の正規ライセンシー、香港Reto社運営のKodak公式ECサイトで、「Kodak Charmera」の新しいブラインドボックス「Millennium」の予約が始まっている。価格は34.99ドル（約5,609円）。配送先として日本の住所も選べる。 今回の外装デザインは7種類。1987年から2000年の世俗をイメージしたとみられ、レトロ・フューチャーな雰囲気が濃い意匠になっている。デジタル機器が生活に溶け込み始めた2000