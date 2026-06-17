厚揚げとしいたけのさっぱりあえ【画像で見る】レンジでサッと作る厚揚げの副菜「厚揚げとしいたけのさっぱりあえ」厚揚げというと煮物など煮込んで使うイメージがありますが、レンチン調理でも簡単におかずを作ることができます。今回ご紹介するのは、しょうがとポン酢しょうゆでさっぱりと食べられる副菜です。コンロでメインのおかずを調理している間にレンジで1品を完成させられます。■厚揚げとしいたけのさっぱりあえしょう