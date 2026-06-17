【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月に千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』のタイムテーブルが発表された。 ■Vaundy、BUMP OF CHICKEN、Number_i、sumika、Adoらが2つのメインステージのトリに登場 『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は、2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。 2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へと移して以来